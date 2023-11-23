ВОЗ призвала Китай поделиться данными об очагах неизвестной пневмонии у детей
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) запросила у Китая дополнительные сведения о росте респираторных заболеваний у детей, сообщила женевская штаб-квартира ВОЗ.
Отмечается, что речь идет об очагах пневмонии у детей, причины которых не были выявлены. СМИ сообщают, что вспышки зафиксированы на севере страны.
Ранее издание «Московский комсомолец» сообщило о том, что многие россияне начали жаловаться на необычные симптомы «затяжного ОРВИ». Заболевание начинается с потери голоса на несколько дней, после чего человек чувствует себя измученным и испытывает сильный, продолжительный кашель. По словам пациентов, болезнь длится месяцами. Вместе с тем тесты на COVID-19 часто дают отрицательные результаты, а симптомы не свойственны для других респираторных заболеваний, например, для гриппа или пневмонии, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru