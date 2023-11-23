ВОЗ призвала Китай поделиться данными об очагах неизвестной пневмонии у детей

Ранее издание «Московский комсомолец» сообщило о том, что многие россияне начали жаловаться на необычные симптомы «затяжного ОРВИ». Заболевание начинается с потери голоса на несколько дней, после чего человек чувствует себя измученным и испытывает сильный, продолжительный кашель. По словам пациентов, болезнь длится месяцами. Вместе с тем тесты на COVID-19 часто дают отрицательные результаты, а симптомы не свойственны для других респираторных заболеваний, например, для гриппа или пневмонии, передает «Радиоточка НСН».

