ВОЗ приостановила одобрение вакцины «Спутник V»
В ВОЗ заявили о приостановке процесса одобрения российской вакцины «Спутник V» до новой инспекции завода производителя. Об этом сообщает РИА Новости.
Для одобрения вакцины места производства должны быть проверены на стандарты. Отмечается, что при проверке одного из места производства «Спутника» стандарты не были подтверждены. Согласно ВОЗ, теперь необходимо осуществить нужные изменения и провести новую инспекцию после.
Ранее в среду сообщалось, что однокомпонентная вакцина против коронавируса «Спутник Лайт» была одобрена Минздравом Исламской Республики Иран.
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