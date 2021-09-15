Вакцину «Спутник Лайт» одобрили в Иране

Однокомпонентная вакцина против коронавируса «Спутник Лайт» была одобрена Минздравом Исламской Республики Иран, сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

В фонде напомнили, что «Спутник Лайт» - это первый компонент препарата «Спутник V», который в Иране одобрили в январе 2021 года.

В сообщении РФПИ говорится, что вакцина «Спутник Лайт» уже продемонстрировала высокую безопасность и эффективность в целом ряде стран, использование препарата позволит ускорить вакцинацию и быстрее сформировать популяционный иммунитет.

Ранее в РФПИ заявили, что эффективность российской вакцины «Спутник V» в ходе вакцинации граждан в Белоруссии составила 97,2%, сообщает RT.

