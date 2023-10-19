ВОЗ предупредила о негативном воздействии ИИ на здравоохранение

Искусственный интеллект создает серьезные проблемы в сфере здравоохранения, в частности, нарушая этические принципы при сборе данных, создавая угрозы кибербезопасности, а также распространяя ошибки и дезинформацию. Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Для недопущения подобных ситуаций ВОЗ рекомендовала поощрять сотрудничество регулирующих органов разных стран, а также проводить тщательную проверку данных, на которых строятся коды ИИ.

Ранее в Минздраве России сообщили, что ИИ в здравоохранении внедряют 70 регионов страны, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

