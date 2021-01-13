ВОЗ предрекла появление новых штаммов коронавируса
Всемирная организация здравоохранения распространила предупреждение о возможном возникновении всё новых штаммов коронавируса. Как пояснили в ВОЗ, вероятность дальнейших мутаций обусловлена высокими темпами распространения SARS-CoV-2.
Чем выше экспансия коронавируса, тем больше у него возникает возможностей для изменений, отмечается на сайте организации. Ранее стало известно, что новый, так называемый «британский» штамм уже выявлен на 50 территориях в разных частях планеты. Южноафриканский штамм выделен на 20 территориях. Третья разновидность появилась в Японии.
В то же время, в России «британский» штамм ограничился единственным завозным случаем, дальнейшего распространения он не получил, сообщили сегодня в Роспотребнадзоре. Причём заразившийся уже выздоровел.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru