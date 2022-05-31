ВОЗ ожидает появления более заразных штаммов коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает появления более заразных штаммов коронавируса, чем существующие. Об этом заявила эксперт организации Мария ван Керкхове, передает ТАСС.
Как заявила эксперт, на данный момент неизвестно будут ли новые штаммы приводить к более тяжелому течению болезни. В связи с этим ван Керкхове призвала людей ставить вакцины, в том числе если в прошлом году был перенесен коронавирус.
По словам эксперта, в мире все еще сохраняется чрезвычайная ситуация с COVID.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru