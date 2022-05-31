ВОЗ ожидает появления более заразных штаммов коронавируса

Как заявила эксперт, на данный момент неизвестно будут ли новые штаммы приводить к более тяжелому течению болезни. В связи с этим ван Керкхове призвала людей ставить вакцины, в том числе если в прошлом году был перенесен коронавирус.

По словам эксперта, в мире все еще сохраняется чрезвычайная ситуация с COVID.









