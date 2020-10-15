ВОЗ ожидает данных об испытаниях российских вакцин
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает данных о результатах клинических испытаниях вакцины против COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Европейское региональное отделение ВОЗ.
В организации выразили уверенность, что мировые стандарты тестирования в РФ будут соблюдены.
В Российской Федерации 11 августа была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса. Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н. Ф. Гамалеи. Сейчас идёт её пострегистрационные испытания.
Накануне президент РФ Владимир Путин сообщил о регистрации второй отечественной вакцины от коронавируса. Эта субстанция разработана специалистами Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» из Новосибирска.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru