ВОЗ отменила режим чрезвычайной ситуации из-за оспы обезьян

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил об отмене режима чрезвычайной ситуации, введённого в августе 2022 года из-за оспы обезьян, сообщает РИА Новости.

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По его словам, он принял решении в соответствии с рекомендациями комитета по чрезвычайной ситуации.

«Я заявляю, что оспа обезьян больше не является глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения», - сказал Гебрейесус.

По данным организации, с начала эпидемии в 111 странах были зафиксированы более 87 тысяч случаев заражения и 140 смертей пациентов.

Ранее Гебрейесус заявил о завершении чрезвычайной ситуации в мировом здравоохранении, связанной с коронавирусом, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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