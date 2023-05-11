ВОЗ отменила режим чрезвычайной ситуации из-за оспы обезьян
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил об отмене режима чрезвычайной ситуации, введённого в августе 2022 года из-за оспы обезьян, сообщает РИА Новости.
По его словам, он принял решении в соответствии с рекомендациями комитета по чрезвычайной ситуации.
«Я заявляю, что оспа обезьян больше не является глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения», - сказал Гебрейесус.
По данным организации, с начала эпидемии в 111 странах были зафиксированы более 87 тысяч случаев заражения и 140 смертей пациентов.
Ранее Гебрейесус заявил о завершении чрезвычайной ситуации в мировом здравоохранении, связанной с коронавирусом, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru