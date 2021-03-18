ВОЗ отказалась от одной из четырёх версий происхождения коронавируса
Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), занимающиеся исследованием происхождения коронавируса, отказались от одной из четырех версий. Об этом сообщает РИА Новости.
Так, экспертная группа больше не будет рассматривать как возможный вариант версию о лабораторной утечке. Соответствующее заявление сделал представитель китайской стороны Лян Ваньнянь, работающий с экспертной группой ВОЗ.
Ваньнянь также добавил, что отказ от версии был согласован между китайскими и зарубежными учеными. По его словам, отчет об этом будет предоставлен на высоком научном уровне.
Таким образом, остаются три возможные версии происхождения вируса - от животного, промежуточного звена, замороженных продуктов.
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