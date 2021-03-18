ВОЗ отказалась от одной из четырёх версий происхождения коронавируса

Так, экспертная группа больше не будет рассматривать как возможный вариант версию о лабораторной утечке. Соответствующее заявление сделал представитель китайской стороны Лян Ваньнянь, работающий с экспертной группой ВОЗ.



Ваньнянь также добавил, что отказ от версии был согласован между китайскими и зарубежными учеными. По его словам, отчет об этом будет предоставлен на высоком научном уровне.

Таким образом, остаются три возможные версии происхождения вируса - от животного, промежуточного звена, замороженных продуктов.

