ВОЗ отказалась от одной из четырёх версий происхождения коронавируса

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), занимающиеся исследованием происхождения коронавируса, отказались от одной из четырех версий. Об этом сообщает РИА Новости.

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Так, экспертная группа больше не будет рассматривать как возможный вариант версию о лабораторной утечке. Соответствующее заявление сделал представитель китайской стороны Лян Ваньнянь, работающий с экспертной группой ВОЗ.

Ваньнянь также добавил, что отказ от версии был согласован между китайскими и зарубежными учеными. По его словам, отчет об этом будет предоставлен на высоком научном уровне.

Таким образом, остаются три возможные версии происхождения вируса - от животного, промежуточного звена, замороженных продуктов.

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ФОТО: РИА Новости
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