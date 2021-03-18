Болгария объявила о всеобщем карантине с 22 марта
Министр здравоохранения Болгарии Костадин Ангелов заявил, что в связи с резким ростом числа заразившихся коронавирусом в стране с 22 марта вводятся ограничения, сообщает ТАСС.
По его словам, в течение 10 дней будут закрыты заведения общепита, крупные торговые центры, театры и кинозалы, школы и детские сады, запрещено проведение общественных, спортивных, культурных и развлекательных мероприятий.
«Ситуация в стране продолжает ухудшаться, количество заболевших растет, это заставляет вводить ограничительные меры на национальном уровне», - резюмировал Ангелов.
Ранее коронавирусом заболела вице-президент Болгарии Илияна Йотова, сообщает RT. Всего же с начала пандемии в стране зафиксировано 291 769 случаев COVID-19.
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