Болгария объявила о всеобщем карантине с 22 марта

Министр здравоохранения Болгарии Костадин Ангелов заявил, что в связи с резким ростом числа заразившихся коронавирусом в стране с 22 марта вводятся ограничения, сообщает ТАСС.

По его словам, в течение 10 дней будут закрыты заведения общепита, крупные торговые центры, театры и кинозалы, школы и детские сады, запрещено проведение общественных, спортивных, культурных и развлекательных мероприятий.

«Ситуация в стране продолжает ухудшаться, количество заболевших растет, это заставляет вводить ограничительные меры на национальном уровне», - резюмировал Ангелов.

Ранее коронавирусом заболела вице-президент Болгарии Илияна Йотова, сообщает RT. Всего же с начала пандемии в стране зафиксировано 291 769 случаев COVID-19.

