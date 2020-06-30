ВОЗ: От коронавируса в мире умерли более 503 тыс. человек

В мире число летальных исходов от последствий заражения коронавирусной инфекцией превысило 503 тысячи. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Общее число заражений в мире составило 10 185 374.

По последним данным оперштаба, в России выявлено 647 849 случаев коронавируса, 9 320 закончились летальным исходом.

ВОЗ объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией 11 марта.


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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ВОЗКоронавирус
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