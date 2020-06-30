ВОЗ: От коронавируса в мире умерли более 503 тыс. человек

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Собянин: Явка на онлайн-голосование по Конституции составила 93%

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По последним данным оперштаба, в России выявлено 647 849 случаев коронавируса, 9 320 закончились летальным исходом.

В мире число летальных исходов от последствий заражения коронавирусной инфекцией превысило 503 тысячи. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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