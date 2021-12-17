ВОЗ одобрила индийскую вакцину против коронавируса CovavaxTM

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила на чрезвычайное использование индийскую вакцину против коронавируса CovavaxTM. Об этом сообщает «Интерфакс».



Данная вакцина стала по счету девятой, которая получила одобрение ВОЗ.



Как ожидается, вакцину одобрят в ряде стран, которые разрешают въезд в страну только привитым иностранцам.



Для вакцинации индийским препаратом требуется две дозы. Пока неизвестно, как вакцина работает со штаммом «омикрон».



