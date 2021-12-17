ВОЗ одобрила индийскую вакцину против коронавируса CovavaxTM
17 декабря 202123:17
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила на чрезвычайное использование индийскую вакцину против коронавируса CovavaxTM. Об этом сообщает «Интерфакс».
Данная вакцина стала по счету девятой, которая получила одобрение ВОЗ.
Как ожидается, вакцину одобрят в ряде стран, которые разрешают въезд в страну только привитым иностранцам.
Для вакцинации индийским препаратом требуется две дозы. Пока неизвестно, как вакцина работает со штаммом «омикрон».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,2 млн+27 743 / сут.
Умерли
295 тыс.+1 080 / сут.
Выздоровели
8,9 млн+37 437 / сут.
- Пожар на заводе «Северная верфь» в Петерубурге локализован
- ВОЗ одобрила индийскую вакцину против коронавируса CovavaxTM
- Канада снимет запрет на въезд из стран Африки
- Минюст пополнил реестры иноагентов
- РФ ограничит въезд иностранцев из Кении из-за коронавируса
- Экс-владелец компании «Русский продукт» и банка БКФ Миримская арестована
- Написанную свиньей картину продали за рекордную сумму
- Москва ввела ответные санкции против Британии
- Три человека пострадали при пожаре на строящемся корабле в Петербурге
- Песков назвал темы, над которыми не стоит шутить в РФ
17 декабря 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru