ВОЗ объявила эпидемию оспы обезьян ЧС в области общественного здравоохранения

Гебрейесус отметил, что в 2023 году наблюдался резкий рост зарегистрированных случаев оспы обезьян. По состоянию на начало 2024 года количество случаев уже превысило показатели прошлого года, составив более 14 тыс. зарегистрированных случаев, из которых 524 оказались смертельными.

Чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения международного значения (PHEIC) — это официальное объявление ВОЗ о событии, которое представляет опасность для других стран из-за международного распространения болезни и требует скоординированных действий на глобальном уровне. Согласно Международным медико-санитарным правилам 2005 года, государства обязаны оперативно реагировать на PHEIC, передает «Радиоточка НСН».