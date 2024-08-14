ВОЗ объявила эпидемию оспы обезьян ЧС в области общественного здравоохранения
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус объявил эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения.
В среду Комитет по чрезвычайным ситуациям ВОЗ собрался для обсуждения ситуации с оспой обезьян в Африке. Ранее Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) также объявили чрезвычайное положение в сфере здравоохранения в связи с вспышкой данного заболевания на континенте.
Гебрейесус отметил, что в 2023 году наблюдался резкий рост зарегистрированных случаев оспы обезьян. По состоянию на начало 2024 года количество случаев уже превысило показатели прошлого года, составив более 14 тыс. зарегистрированных случаев, из которых 524 оказались смертельными.
Чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения международного значения (PHEIC) — это официальное объявление ВОЗ о событии, которое представляет опасность для других стран из-за международного распространения болезни и требует скоординированных действий на глобальном уровне. Согласно Международным медико-санитарным правилам 2005 года, государства обязаны оперативно реагировать на PHEIC, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВОЗ объявила эпидемию оспы обезьян ЧС в области общественного здравоохранения
- Суд приступит к рассмотрению по существу дела Блиновской 30 августа
- В Астрахани загорелась кровля административного здания
- В Москве ударившему полицейского гражданину США дали 15 суток
- Алаудинов заявил, что в Курскую область заходили около 12 тысяч военных ВСУ
- В Москве пройдет фестиваль «День Индии»
- СМИ: Фигурантка расследования по «Северному потоку» намерена судиться со СМИ ФРГ
- Россиянка Шнайдер с победы стартовала на турнире WTA-1000 в Цинциннати
- Нетаньяху подтвердил участие Израиля в переговорах по Газе
- Большинство жителей курского приграничья отселили в безопасные районы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru