ВОЗ: Мир будет ощущать последствия пандемии на протяжении десятилетий

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мир будет ощущать последствия пандемии коронавируса на протяжении десятилетий, передает ТАСС.

Гебрейесус отметил, что сильнее всего это будут ощущать наиболее уязвимые группы.

