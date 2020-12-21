ВОЗ не имеет доказательств, что новая мутация COVID утяжеляет заболевание
Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что на текущий момент доказательств того, что новая мутация коронавируса утяжеляет процесс заболевания, нет. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее в Британии утверждали, что новый штамм коронавируса на 70% заразнее.
На прошлой неделе министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что учёные обнаружили новую разновидность коронавирусной инфекции, которая распространяется быстрее уже известных вариантов. Глава британского Минздрава отметил, что новый тип вируса обнаружен также в Дании и Нидерландах. Мутация получила название VUI-202012/01.
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