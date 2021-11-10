ВОЗ: COVID идет на спад по всему миру, кроме Европы
Заболеваемость COVID-19 и смертность от коронавируса сокращаются по всему миру за исключением Европы, где наблюдается обратная картина, информирует Всемирная организация здравоохранения. Согласно её данным, число летальных исходов на европейском континенте увеличилось на 10% за последнюю неделю.
Руководитель европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге предупредил, что если не будут приняты дополнительные меры для борьбы с коронавирусной инфекцией, к февралю число смертей в Европе может увеличиться до 500 тысяч.
Согласно отчёту агентства здравоохранения ООН, за последнюю неделю в мире зарегистрировано около 3,1 миллиона новых случаев заболевания – почти на 1 % больше по сравнению с предыдущей семидневкой. Почти две трети случаев заражения в мире - 1,9 миллиона - пришлось на Европу (+7%).
По данным ВОЗ, в Северной и Южной Америках еженедельная статистика заражений коронавирусом сократилась на 5%, смертность - на 14%. В Юго-Восточной Азии и Африке число летальных исходов упало вообще на 30%, несмотря на нехватку вакцин в этих регионах.
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