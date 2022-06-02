ВОЗ: число заражений коронавирусом сократилось на 11% за неделю
2 июня 202200:37
Число заражений коронавирусом снизилось за минувшую неделю на 11%. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает ТАСС.
По данным ВОЗ, за прошедшую неделю заразились более 3,3 млн человек. Также на 3% сократилась смертность, за неделю умерли 9,6 тысяч человек.
Ранее в ВОЗ заявили, что ожидают появления более заразных штаммов коронавируса, чем существующие. По данным организации, в мире все еще сохраняется чрезвычайная ситуация с COVID.
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Горячие новости
Заразились
18,3 млн+3 526 / сут.
Умерли
379 тыс.+88 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+5 486 / сут.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru