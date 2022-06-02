ВОЗ: число заражений коронавирусом сократилось на 11% за неделю

Число заражений коронавирусом снизилось за минувшую неделю на 11%. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает ТАСС.

По данным ВОЗ, за прошедшую неделю заразились более 3,3 млн человек. Также на 3% сократилась смертность, за неделю умерли 9,6 тысяч человек.

Ранее в ВОЗ заявили, что ожидают появления более заразных штаммов коронавируса, чем существующие. По данным организации, в мире все еще сохраняется чрезвычайная ситуация с COVID.