ВОЗ: Число заражений COVID в мире снизилось за неделю на 12%

Число заражений коронавирусом в мире снизилось за текущую неделю на 12% по сравнению с предыдущими семью днями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ВОЗ.

Генсек НАТО Столтенберг заразился коронавирусом

Согласно ВОЗ, за минувшую неделю в мире коронавирус был диагностирован у 3,5 млн людей. Также отмечается снижение числа смертей среди заболевших. За текущую неделю число летальных случаев снизилось на 25%.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что с 1 января 2020 по 31 декабря 2021 избыточная смертность из-за COVID-19 в мире составила около 14,9 млн человек.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВОЗКоронавирус
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