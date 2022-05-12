ВОЗ: Число заражений COVID в мире снизилось за неделю на 12%

Согласно ВОЗ, за минувшую неделю в мире коронавирус был диагностирован у 3,5 млн людей. Также отмечается снижение числа смертей среди заболевших. За текущую неделю число летальных случаев снизилось на 25%.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что с 1 января 2020 по 31 декабря 2021 избыточная смертность из-за COVID-19 в мире составила около 14,9 млн человек.



