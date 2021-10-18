ВОЗ: Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 240 млн

Число смертельных случаев приближается к 4,9 млн. Организация ведет статистику по данным, предоставляемых государствами.

Число заражений в 200 млн было зафиксировано 5 августа. Наибольшее число заражений зарегистрировано в США (более 44 млн), Индии (более 34 млн) и Бразилии (более 21 млн).



