ВОЗ: Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 240 млн

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала более 240 млн случаев заражения коронавирусом в мире, передает ТАСС.

Коллективный иммунитет россиян к COVID-19 достиг 45%

Число смертельных случаев приближается к 4,9 млн. Организация ведет статистику по данным, предоставляемых государствами.

Число заражений в 200 млн было зафиксировано 5 августа. Наибольшее число заражений зарегистрировано в США (более 44 млн), Индии (более 34 млн) и Бразилии (более 21 млн).

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВОЗКоронавирус
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