Названа цель срочного визита Эрдогана в Москву
Руководитель Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии рассказал НСН, о чем президент Турции хочет поговорить с российским лидером.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибудет в Москву со срочным визитом на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Встреча глав государств пройдет на площадке Международного авиационно-космического салона (МАКС) в подмосковном Жуковском. Об этом президенты договорились в ходе телефонного разговора в пятницу, 23 августа. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, основной акцент в ходе встречи будет сделан на сирийском вопросе.
В эфире НСН руководитель Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров рассказал, зачем Эрдоган на самом деле летит в Россию.
«Хватит обманывать постоянно. Зона деэскалации Идлиба была за турками. Они там никого не разоружили, ничего не сделали, наоборот подкормили “Джебхат ан-Нусру” (запрещенная в РФ террористическая организация – прим. НСН), она же "Аль-Каида" (запрещенная в РФ террористическая организация – прим. НСН), которая захватила территорию Идлиба, и они же обстреливают наших. Сколько это можно терпеть? Что он прилетает, очередной раз развести ситуацию, поспекулировать с "Турецким потоком", что ли? Он прилетает развести ситуацию, чтобы наша авиация не участвовала в этом мероприятии, и чтобы сирийская армия, соответственно, приостановила наступление», — пояснил востоковед.
В ответ на такую просьбу Эрдогана российскому президенту следует требовать полного разоружения и ухода из региона террористов, считает собеседник НСН.
«Хватит иллюзиями [питаться]. Надо сказать, что в течение такого-то времени “Джебхат ан-Нусра” не просто бренд меняет, а разоружается. Мол, вы уходите и выполняете те договоренности, которые были по зоне деэскалации. Если он скажет “да” и не будет делать, надо полностью уничтожить протурецкую группировку в Идлибе. Вот и все. Другого варианта нет, если мы не хотим, чтобы Идлиб превратился в плацдарм для развязывания новой антиправительственной партизанской войны в Сирии. Все тенденции к этому существуют. Играть дальше нельзя», — предупредил Семён Багдасаров.
Напомним, что в мае 2017 года Россия, Турция и Иран согласовали образование зоны деэскалации в Идлибе, которая стала местом эвакуации из других районов Сирии членов умеренных оппозиционных группировок и их семей, однако наряду с ними убежище использовали и террористы. В сентябре 2018 года Путин и Эрдоган договорились, что нужно разделить умеренную оппозицию и террористов, а также создать демилитаризованную зону по периметру неподконтрольного Дамаску региона.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене