Названа цель срочного визита Эрдогана в Москву

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибудет в Москву со срочным визитом на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Встреча глав государств пройдет на площадке Международного авиационно-космического салона (МАКС) в подмосковном Жуковском. Об этом президенты договорились в ходе телефонного разговора в пятницу, 23 августа. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, основной акцент в ходе встречи будет сделан на сирийском вопросе.

В эфире НСН руководитель Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров рассказал, зачем Эрдоган на самом деле летит в Россию.

«Хватит обманывать постоянно. Зона деэскалации Идлиба была за турками. Они там никого не разоружили, ничего не сделали, наоборот подкормили “Джебхат ан-Нусру” (запрещенная в РФ террористическая организация – прим. НСН), она же "Аль-Каида" (запрещенная в РФ террористическая организация – прим. НСН), которая захватила территорию Идлиба, и они же обстреливают наших. Сколько это можно терпеть? Что он прилетает, очередной раз развести ситуацию, поспекулировать с "Турецким потоком", что ли? Он прилетает развести ситуацию, чтобы наша авиация не участвовала в этом мероприятии, и чтобы сирийская армия, соответственно, приостановила наступление», — пояснил востоковед.