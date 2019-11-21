Восемь человек погибли в Боливии при операции в Эль-Альто

21 ноября 201900:33

Восемь человек стали жертвами штурма полицией заблокированного нефтезавода в Эль-Альто в Боливии. Об этом сообщает РИА Новости.

Моралес заявил, что США собирались направить его в Гуантанамо

Как пишет агентство, смерть восьмерых человек подтвердили в институте судебных исследований страны. Все погибшие были участниками протеста.

Экс-президент Боливии Эво Моралес назвал данный инцидент результатом «политики геноцида» против народа. В свою очередь, глава минобороны страны Фернандо Лопес заявил, что полиция не сделала "ни одного выстрела" и расценил действия протестующих как хулиганство.

Напомним, нефтеперерабатывающий завод в Сенкате был блокирован сторонниками Моралеса с 14 ноября. Это привело к прекращению поставок топлива в регион.


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ФОТО: lenta.newsper.net
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