Восемь человек погибли в Боливии при операции в Эль-Альто
Восемь человек стали жертвами штурма полицией заблокированного нефтезавода в Эль-Альто в Боливии. Об этом сообщает РИА Новости.
Как пишет агентство, смерть восьмерых человек подтвердили в институте судебных исследований страны. Все погибшие были участниками протеста.
Экс-президент Боливии Эво Моралес назвал данный инцидент результатом «политики геноцида» против народа. В свою очередь, глава минобороны страны Фернандо Лопес заявил, что полиция не сделала "ни одного выстрела" и расценил действия протестующих как хулиганство.
Напомним, нефтеперерабатывающий завод в Сенкате был блокирован сторонниками Моралеса с 14 ноября. Это привело к прекращению поставок топлива в регион.
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