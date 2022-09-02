Вооруженный мужчина совершил покушение на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер

Неизвестный совершил покушение на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер, нападавший задержан. Об этом сообщают местные СМИ.

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Вооруженный человек попытался убить Киршнер около ее дома в центре Буэнос-Айреса. Политик возвращалась домой с заседания нацсовета; неизвестный мужчина приставил пистолет к голове Киршнер. Служба безопасности задержала злоумышленника. Отмечается, что оружие было заряжено, но не сработало.

Свидетелями инцидента стали десятки человек, которые регулярно приходят к дому Киршнер, чтобы поддержать ее из-за обвинений в коррупции. Кроме того, факт покушения подтвердило Министерство национальной безопасности, пишет Газета.ру.

Полиция уже установила личность нападавшего: покушение на вице-президента совершил 35-летний бразилец Фернандо Монтьель, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПокушениеАргентина
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