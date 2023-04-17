ООН: жертвами столкновений в Судане стали более 180 человек
Свыше 180 мирных жителей погибли в Судане в результате столкновений армии и Сил быстрого реагирования, сообщают СМИ со ссылкой на данные Организации Объединенных Наций.
Ранения получили более 1,8 тысячи человек. Данные о жертвах и пострадавших озвучил в ходе брифинга из Судана спецпредставитель генсека ООН Волкер Пертес.
Армия Судана и силы спецназа в воскресенье, 16 апреля, договорились о создании гуманитарных коридоров для мирных жителей. Спустя несколько часов столкновения возобновились с новой силой.
Представители вооруженных сил ранее сообщали о стабилизации обстановки. Силы быстрого реагирования заявили, что им удалось захватить несколько военных частей, передает «Радиоточка НСН».
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