Воинскую часть в Приднестровье атаковал беспилотник-камикадзе

На территории воинской части в Приднестровье в результате атаки беспилотника-камикадзе произошел взрыв, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на Министерство государственной безопасности непризнанной республики.

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Дрон атаковал одну из воинских частей в Тирасполе. В результате падения беспилотника произошел взрыв, после чего начался пожар.

Жертв нет. Принадлежность беспилотного аппарата устанавливается.

Ранее Министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о подготовке в Молдавии боевых групп, в которые входят граждане Украины. По данным ведомства, им поручено провести теракты и диверсии на военных объектах республики, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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