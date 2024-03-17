Воинскую часть в Приднестровье атаковал беспилотник-камикадзе
На территории воинской части в Приднестровье в результате атаки беспилотника-камикадзе произошел взрыв, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на Министерство государственной безопасности непризнанной республики.
Дрон атаковал одну из воинских частей в Тирасполе. В результате падения беспилотника произошел взрыв, после чего начался пожар.
Жертв нет. Принадлежность беспилотного аппарата устанавливается.
Ранее Министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о подготовке в Молдавии боевых групп, в которые входят граждане Украины. По данным ведомства, им поручено провести теракты и диверсии на военных объектах республики, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МИД заявил о попытках вмешательства в выборы президента со стороны США и ФРГ
- СМИ: ВС РФ поразили завод по ремонту техники ВСУ в Николаеве
- Богомаз: в Брянской области уничтожили два украинских беспилотника
- В Приморье акробат упал с высоты во время циркового номера
- Воинскую часть в Приднестровье атаковал беспилотник-камикадзе
- Путин поручил временно освободить бойцов СВО от уплаты процентов по кредитам
- Белый дом: у подразделений ВСУ в Донбассе кончаются боеприпасы
- Силы ПВО подавили беспилотник в Калужской области
- Готовое жилье: Россияне помогут удержать удержать вторичный рынок
- Гладков: при обстреле Белгорода погиб один человек и 11 пострадали
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru