Воинскую часть в Приднестровье атаковал беспилотник-камикадзе

Дрон атаковал одну из воинских частей в Тирасполе. В результате падения беспилотника произошел взрыв, после чего начался пожар.

Жертв нет. Принадлежность беспилотного аппарата устанавливается.

Ранее Министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о подготовке в Молдавии боевых групп, в которые входят граждане Украины. По данным ведомства, им поручено провести теракты и диверсии на военных объектах республики, передает «Радиоточка НСН».

