Лавров: РФ не будет вступать в боестолкновения с США в Сирии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия признаёт легитимность присутствия военных США в Сирии, сообщает РИА Новости.
По словам главы российского МИД, в ходе "диалога по так называемому деконфликтингу", РФ добивается от США «соблюдения определённых правил».
«Мы не можем их оттуда выгонять, мы не будем с ними вступать в боестолкновения... Мы жёстко говорим о недопустимости применения силы против объектов, которые являются объектами сирийского государства», - отметил Лавров.
Ранее американский конгрессмен Джо Уилсон предложил разработать стратегию по сокращения российского влияния в Сирии и отстранению от власти президента республики Башара Асада, сообщает RT. По мнению Уилсона, также необходимо ввести санкции против лиц, сотрудничающих с официальным Дамаском.
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