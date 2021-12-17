В Белом доме назвали три главных достижения США в 2021 году

Трехстороннее соглашение AUKUS в области обороны стало одним из трех главных внешнеполитических достижений США в 2021 году, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

В МИД РФ обеспокоены последствиями создания AUKUS

Среди других достижений она назвала восстановление лидирующей роли США в международных организациях, а также объединение мировых руководителей для решения глобальных проблем. Также Псаки отметила разрешение торговых споров.

Партнерство США, Великобритании и Австралии создаст трудности в области контроля над вооружениями.

Такую позицию ранее озвучил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в рамках встречи с послом Великобритании в Москве Деборе Броннерт.

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Фото: en.wikipedia.org/wiki/Jen_Psaki
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