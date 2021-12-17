В Белом доме назвали три главных достижения США в 2021 году

Среди других достижений она назвала восстановление лидирующей роли США в международных организациях, а также объединение мировых руководителей для решения глобальных проблем. Также Псаки отметила разрешение торговых споров.

Партнерство США, Великобритании и Австралии создаст трудности в области контроля над вооружениями.

Такую позицию ранее озвучил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в рамках встречи с послом Великобритании в Москве Деборе Броннерт.

