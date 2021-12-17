В Белом доме назвали три главных достижения США в 2021 году
Трехстороннее соглашение AUKUS в области обороны стало одним из трех главных внешнеполитических достижений США в 2021 году, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
Среди других достижений она назвала восстановление лидирующей роли США в международных организациях, а также объединение мировых руководителей для решения глобальных проблем. Также Псаки отметила разрешение торговых споров.
Партнерство США, Великобритании и Австралии создаст трудности в области контроля над вооружениями.
Такую позицию ранее озвучил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в рамках встречи с послом Великобритании в Москве Деборе Броннерт.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,1 млн+28 486 / сут.
Умерли
294 тыс.+1 133 / сут.
Выздоровели
8,9 млн+37 155 / сут.
- В Белом доме назвали три главных достижения США в 2021 году
- Глава Минприроды заинтересовался ситуацией с мертвыми тигрятами под Хабаровском
- Названы регионы-лидеры по качеству жизни
- В Хабаровском крае ведется проверка после гибели двух тигрят
- Карпин отметил достоинства соперников российской сборной в группе Лиги наций
- «Союзмультфильм» выпустит продолжение сериала про медвежонка Умку
- Умерла блокадница, прооперировавшая сама себя
- В Госдуме предупредили о росте цен на еду, жилье и машины
- Два человека погибли в результате аварии с грузовиком на Ставрополье
- В США рекомендовали не применять вакцину Johnson & Johnson
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru