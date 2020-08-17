Военный эксперт: атака США по сирийским военным – провокация для ВКС России

Военный эксперт, полковник в отставке Михаил Ходаренок в беседе с НСН сообщил, что с одной стороны России надо защищать союзника, а с другой – не вступать в конфликт с США.

После отказа сирийских военных пропустить американский патруль у города Камышлы на северо-востоке страны, авиация США нанесла удар по позициям ВС Сирии, сообщают РИА Новости со ссылкой на сирийское государственное телевидение.

Военный эксперт, полковник в отставке Михаил Ходаренок в эфире НСН назвал положение, в котором оказались ВКС России, щекотливым.

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«Достоверной информации, кто и по кому там ударил, пока нет. Поэтому судить трудно, но положение для ВКС России достаточно щекотливое. С одной стороны – надо защищать своего союзника, а с другой – в наши планы не входит вооружённое противоборство с США. Поэтому и принимаются всевозможные меры, чтобы этого не произошло – прямые линии связи и координация военных», - уверен Ходарёнок.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя НСН это происшествие, призвал американцев решить вопросы с Сирией за столом переговоров, а само событие, по его мнению, станет предметом разбирательства на встрече Совета безопасности ООН.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Виноградов
ТЕГИ:СшаВКС РФСирияМихаил Ходаренок
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