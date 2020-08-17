Военный эксперт: атака США по сирийским военным – провокация для ВКС России
Военный эксперт, полковник в отставке Михаил Ходаренок в беседе с НСН сообщил, что с одной стороны России надо защищать союзника, а с другой – не вступать в конфликт с США.
После отказа сирийских военных пропустить американский патруль у города Камышлы на северо-востоке страны, авиация США нанесла удар по позициям ВС Сирии, сообщают РИА Новости со ссылкой на сирийское государственное телевидение.
Военный эксперт, полковник в отставке Михаил Ходаренок в эфире НСН назвал положение, в котором оказались ВКС России, щекотливым.
«Достоверной информации, кто и по кому там ударил, пока нет. Поэтому судить трудно, но положение для ВКС России достаточно щекотливое. С одной стороны – надо защищать своего союзника, а с другой – в наши планы не входит вооружённое противоборство с США. Поэтому и принимаются всевозможные меры, чтобы этого не произошло – прямые линии связи и координация военных», - уверен Ходарёнок.
Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя НСН это происшествие, призвал американцев решить вопросы с Сирией за столом переговоров, а само событие, по его мнению, станет предметом разбирательства на встрече Совета безопасности ООН.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
928 тыс.+4 892 / сут.
Умерли
15 740+55 / сут.
Выздоровели
736 тыс.+3 133 / сут.
- Арбитр Василий Казарцев отстранен от судейства на неопределенное время
- «Ужасно»: Трамп впервые высказался о протестах в Белоруссии
- Суд признал законным продление Ефремову домашнего ареста
- Ученые назвали порядок проявления первых симптомов COVID-19
- МИД Украины вызвал посла из Минска для консультаций
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru