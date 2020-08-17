Военный эксперт: атака США по сирийским военным – провокация для ВКС России

«Достоверной информации, кто и по кому там ударил, пока нет. Поэтому судить трудно, но положение для ВКС России достаточно щекотливое. С одной стороны – надо защищать своего союзника, а с другой – в наши планы не входит вооружённое противоборство с США. Поэтому и принимаются всевозможные меры, чтобы этого не произошло – прямые линии связи и координация военных», - уверен Ходарёнок.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя НСН это происшествие, призвал американцев решить вопросы с Сирией за столом переговоров, а само событие, по его мнению, станет предметом разбирательства на встрече Совета безопасности ООН.

