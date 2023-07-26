Военные вертолеты России тушат пожары в сирийской Латакии

Российские военные вертолеты помогают в тушении лесных пожаров в сирийской провинции Латакия, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерстве сельского хозяйства страны.

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По данным агентства, вертолеты России занимаются тушением лесных пожаров вместе с сирийской авиацией и почти 30 пожарными командами.

Накануне на курортном острове Родос из-за лесных пожаров объявили чрезвычайное положение.

Лесной пожар на южном побережье Родоса за 22 июля распространился примерно на 17 км, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: 79.mchs.gov.ru
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