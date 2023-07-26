Военные вертолеты России тушат пожары в сирийской Латакии
26 июля 202321:49
Российские военные вертолеты помогают в тушении лесных пожаров в сирийской провинции Латакия, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерстве сельского хозяйства страны.
По данным агентства, вертолеты России занимаются тушением лесных пожаров вместе с сирийской авиацией и почти 30 пожарными командами.
Накануне на курортном острове Родос из-за лесных пожаров объявили чрезвычайное положение.
Лесной пожар на южном побережье Родоса за 22 июля распространился примерно на 17 км, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru