Военные в Гватемале использовали против мигрантов слезоточивый газ

Правоохранительные органы Гватемалы и военные использовали для разгона каравана мигрантов из Гондураса слезоточивый газ и палки. Отмечается, что караван направлялся к границам США. Об этом пишет Prensa Libre.

Сведений о пострадавших не поступало. Глава миграционной службы Гватемалы Гильермо Диас призвал нелегально попавших в страну иностранцев покинуть ее территорию и сообщил, что около тысячи человек за последние три дня уже возвращены на родину. По предварительным данным, в стране находятся около 6 тысяч участников каравана, которые намеревались пересечь границу с Мексикой, чтобы попасть в США.

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Власти Гватемалы в октябре 2020 года разогнали караван из двух тысяч человек. Примерно 100 участников позже смогли добраться до мексиканской границы.



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ФОТО: flickr.com // Главный Редактор
ТЕГИ:СШАМексикаГватемалаМигранты
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