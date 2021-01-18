Военные в Гватемале использовали против мигрантов слезоточивый газ

Правоохранительные органы Гватемалы и военные использовали для разгона каравана мигрантов из Гондураса слезоточивый газ и палки. Отмечается, что караван направлялся к границам США. Об этом пишет Prensa Libre.

Сведений о пострадавших не поступало. Глава миграционной службы Гватемалы Гильермо Диас призвал нелегально попавших в страну иностранцев покинуть ее территорию и сообщил, что около тысячи человек за последние три дня уже возвращены на родину. По предварительным данным, в стране находятся около 6 тысяч участников каравана, которые намеревались пересечь границу с Мексикой, чтобы попасть в США.