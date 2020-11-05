Швеция сделает знание шведского языка условием получения мигрантами пособий

Министр здравоохранения и социальных дел Швеции Лена Халленгрен пояснила, что изучение языка улучшит предпосылки к интеграции и выходу на рынок труда приезжих. Глава ведомства отметила, что это особенно касается женщин-мигранток, у которых дела с владением шведского языка обстоят хуже, чем у мужчин, передает ТАСС.

Предполагается, что закон ступит в силу с 1 апреля 2021 года.



