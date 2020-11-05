Швеция сделает знание шведского языка условием получения мигрантами пособий

Правительство Швеции решило сделать знание шведского языка обязательным условием для получения мигрантами государственных денежных пособий. Соответствующий законопроект кабмин направил на рассмотрение в Законодательный совет.

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Министр здравоохранения и социальных дел Швеции Лена Халленгрен пояснила, что изучение языка улучшит предпосылки к интеграции и выходу на рынок труда приезжих. Глава ведомства отметила, что это особенно касается женщин-мигранток, у которых дела с владением шведского языка обстоят хуже, чем у мужчин, передает ТАСС.

Предполагается, что закон ступит в силу с 1 апреля 2021 года.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МигрантыШвеция
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