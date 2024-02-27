Польша проведет учения флота в Балтийском море

Военно-морские силы Польши 29 февраля начнут учения в Балтийском море, сообщило Объединенное командование вооруженных сил страны.

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Учения станут частью маневров Dragon 24. Планируется задействовать корабли 3-й флотилии ВМС страны. Об этом говорится в заявлении на портале командования.

Маневры продлятся до 8 марта. В ходе учений будут отработаны действия по обеспечению безопасной доставки стратегических товаров морским путем. К польской флотилии присоединится фрегат Luiggi Rizzo ВМС Италии.

Ранее посол Литвы в Швеции и бывший глава МИД страны Линас Линкявичюс пригрозил «нейтрализовать» Калининград, если Россия вступит в конфликт НАТО, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Военные УченияБалтийское МореПольша

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