Польша проведет учения флота в Балтийском море
Военно-морские силы Польши 29 февраля начнут учения в Балтийском море, сообщило Объединенное командование вооруженных сил страны.
Учения станут частью маневров Dragon 24. Планируется задействовать корабли 3-й флотилии ВМС страны. Об этом говорится в заявлении на портале командования.
Маневры продлятся до 8 марта. В ходе учений будут отработаны действия по обеспечению безопасной доставки стратегических товаров морским путем. К польской флотилии присоединится фрегат Luiggi Rizzo ВМС Италии.
Ранее посол Литвы в Швеции и бывший глава МИД страны Линас Линкявичюс пригрозил «нейтрализовать» Калининград, если Россия вступит в конфликт НАТО, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Польша проведет учения флота в Балтийском море
- У актера Алена Делона изъяли более 70 единиц огнестрельного оружия
- Силуанов охарактеризовал западные санкции словами «караван идет»
- Экс-сотрудник Пентагона призвал к отставке генсека НАТО за угрозы в адрес России
- Финская Fortum потребует компенсацию за арест активов в России
- Число пострадавших при обстреле брянского поселка Суземка увеличилось до пяти
- Экс-руководитель НПО «Космос» Черняков умер в Москве
- Премьер Эстонии призвала поскорее лишить россиян избирательных прав
- Валиева стала членом жюри Высшей лиги КВН
- Белый дом: США не будут отправлять войска на Украину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru