СМИ: Учения Steadfast Defender готовят к конфликту с Россией

Одно из крупнейших учений НАТО Steadfast Defender-2024, которое проходит с февраля по май, направлено на подготовку к конфликту с Россией. Об этом пишет британское издание Financial Times со ссылкой на главу военного комитета альянса адмирала Роба Бауэра.

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В учениях принимают участие около 50 кораблей, 80 самолетов и 1,1 тысячи единиц наземной военной техники, среди которых 133 танка и в районе 90 тысяч военных.

Как пишет газета, Бауэр заявил, что эти учения посвящены «подготовке к конфликту с Россией».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о создании в Польше тренировочного центра для ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Игорь Маслов
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