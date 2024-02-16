СМИ: Учения Steadfast Defender готовят к конфликту с Россией
Одно из крупнейших учений НАТО Steadfast Defender-2024, которое проходит с февраля по май, направлено на подготовку к конфликту с Россией. Об этом пишет британское издание Financial Times со ссылкой на главу военного комитета альянса адмирала Роба Бауэра.
В учениях принимают участие около 50 кораблей, 80 самолетов и 1,1 тысячи единиц наземной военной техники, среди которых 133 танка и в районе 90 тысяч военных.
Как пишет газета, Бауэр заявил, что эти учения посвящены «подготовке к конфликту с Россией».
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о создании в Польше тренировочного центра для ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru