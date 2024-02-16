СМИ: Учения Steadfast Defender готовят к конфликту с Россией

В учениях принимают участие около 50 кораблей, 80 самолетов и 1,1 тысячи единиц наземной военной техники, среди которых 133 танка и в районе 90 тысяч военных.

Как пишет газета, Бауэр заявил, что эти учения посвящены «подготовке к конфликту с Россией».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о создании в Польше тренировочного центра для ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

