Минобороны РФ: Два ракетоносца Ту-95МС совершили плановый полет над Беринговым морем

Военные самолеты находились в воздухе вблизи западного побережья Аляски более семи часов. Истребители Су-30СМ сопровождали отечественные ракетоносцы.



В Минобороны отметили, что самолеты дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики и Северной Атлантики, а также Черного и Балтийского морей и Тихого океана.

Оборонное ведомство подчеркивает, что полеты самолетов Воздушно-космических сил (ВКС) РФ выполняются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее ва российских стратегических ракетоносца Ту-95МС совершили плановый полет над нейтральными водами Берингова и Чукотского морей. Об этом сообщает Минобороны. Как отметили в военном ведомстве, полет продлился около девяти часов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



