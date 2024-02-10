Минобороны РФ: Два ракетоносца Ту-95МС совершили плановый полет над Беринговым морем
Плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Берингова моря совершили два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС. Об этом сообщили в Минобороны РФ 10 февраля.
Военные самолеты находились в воздухе вблизи западного побережья Аляски более семи часов. Истребители Су-30СМ сопровождали отечественные ракетоносцы.
В Минобороны отметили, что самолеты дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики и Северной Атлантики, а также Черного и Балтийского морей и Тихого океана.
Оборонное ведомство подчеркивает, что полеты самолетов Воздушно-космических сил (ВКС) РФ выполняются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Ранее ва российских стратегических ракетоносца Ту-95МС совершили плановый полет над нейтральными водами Берингова и Чукотского морей. Об этом сообщает Минобороны. Как отметили в военном ведомстве, полет продлился около девяти часов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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