На военные сборы в Польше призовут 200 тысяч резервистов

«В регламенте на 2024 год в рамках военных учений планируется призвать до 200 тысяч человек», - утверждает газета.

По данным СМИ, учения могут продолжаться до 30 дней. Также вероятно, что маневры растянутся на несколько месяцев (до 90 дней).

Численность армии Польши составляет 187 тысяч человек. Власти страны планируют увеличить состав вооруженных сил до 300 тысяч.

Польша проведет военные маневры в конце 2023 года у границ Белоруссии и Калининградской области России. В учениях задействуют танки Leopard, истребители F-16, вертолеты и другую военную технику, передает «Радиоточка НСН».

