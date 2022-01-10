Военные Казахстана начали усиленное патрулирование всех улиц Алма-Аты

По два-три грузовика с десятками военных можно встретить на всех улицах города. У всех патрулирующих в руках винтовки наизготове. Военные тщательно просматривают обочины дорог. В Алма-Ате начались работы по восстановлению магазинных витрин, которые разбили протестующие, выступающие за снижение цен на газ.

В Казахстане в первые дни января вспыхнули протесты против повышения цен на этот вид топлива. Стоимость литра сжиженного газа резко выросла с 60 до 120 тенге (10 и 21 рубль соответственно). Позже в республике на 180 дней ввели государственное регулирование цен на ключевые товары, в том числе газ, бензин, дизельное топливо. Власти установили предельную стоимость сжиженного газа: в Мангистауской области — 50 тенге за литр, в Алма-Ате — 65 тенге, в Нур-Султане — 70 тенге.

