Военные Казахстана начали усиленное патрулирование всех улиц Алма-Аты

На улицах Алма-Аты казахские военные начали усиленное патрулирование, сообщает телеканал «360» со ссылкой на ТАСС.

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По два-три грузовика с десятками военных можно встретить на всех улицах города. У всех патрулирующих в руках винтовки наизготове. Военные тщательно просматривают обочины дорог. В Алма-Ате начались работы по восстановлению магазинных витрин, которые разбили протестующие, выступающие за снижение цен на газ.

В Казахстане в первые дни января вспыхнули протесты против повышения цен на этот вид топлива. Стоимость литра сжиженного газа резко выросла с 60 до 120 тенге (10 и 21 рубль соответственно). Позже в республике на 180 дней ввели государственное регулирование цен на ключевые товары, в том числе газ, бензин, дизельное топливо. Власти установили предельную стоимость сжиженного газа: в Мангистауской области — 50 тенге за литр, в Алма-Ате — 65 тенге, в Нур-Султане — 70 тенге.

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ФОТО: Минобороны России / кадр с видео
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