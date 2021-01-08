Азербайджан опроверг информацию о создании баз Турции на территории страны
Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию о создании турецких авиабаз на территории страны, передаёт РИА Новости.
Ранее ряд СМИ со ссылкой на источники в Турции сообщили о строительстве турецких авиабаз в городах Гянджа, Габала и Лянкяран.
Как заявил глава пресс-службы Минобороны Вагиф Даргяхлы, эти данные не соответствуют действительности. Представитель военного ведомства подчеркнул, что Азербайджан «не придерживается политики размещения на своей территории иностранных военных баз», за исключением случаев, предусмотренных соглашениями с участием республики.
Кроме того, Даргяхлы отметил, что страна участвует в Движении неприсоединения, члены которого придерживаются принципа неучастия в военных блоках.
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