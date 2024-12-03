Военную технику развернули на улицах Сеула

Военную технику развернули власти Южной Кореи на улицах столицы страны Сеула. Об этом сообщило агентство Reuters.

Москва предупредила Сеул о последствиях передачи оружия Киеву

Отмечается, что в небе над южнокорейской столицей появились боевые вертолеты.

Ранее указом Командования военным положением в Южной Корее была приостановлена работа парламента и политических партий. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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