Военную технику развернули на улицах Сеула
3 декабря 202418:55
Военную технику развернули власти Южной Кореи на улицах столицы страны Сеула. Об этом сообщило агентство Reuters.
Отмечается, что в небе над южнокорейской столицей появились боевые вертолеты.
Ранее указом Командования военным положением в Южной Корее была приостановлена работа парламента и политических партий. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru