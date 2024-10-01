Военную базу у аэропорта Багдада атаковали ракетами
1 октября 202404:01
Военную базу у международного аэропорта Багдада атаковали ракетами, сообщает Reuters.
Там размещаются силы США. Ракеты были перехвачены силами ПВО. Речь идет о ракетах «Катюша».
Другие подробности неизвестны.
Ранее в Багдаде начались погромы американских сетей фастфуда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru