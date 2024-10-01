Военную базу у аэропорта Багдада атаковали ракетами

Военную базу у международного аэропорта Багдада атаковали ракетами, сообщает Reuters.

СМИ: Серия взрывов произошла возле военной базы США в Сирии

Там размещаются силы США. Ракеты были перехвачены силами ПВО. Речь идет о ракетах «Катюша».

Другие подробности неизвестны.

Ранее в Багдаде начались погромы американских сетей фастфуда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АтакаСирия

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