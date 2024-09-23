СМИ: Серия взрывов произошла возле военной базы США в Сирии

Серия мощных взрывов произошла возле военной базы Соединенных Штатов неподалеку от сирийского города Эш-Шаддада, сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники.

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Согласно данным, база Вооруженных сил США могла подвергнуться ракетному обстрелу. Отмечается, что пребывающие в этом районе американские подразделения были переведены в режим повышенной боевой готовности.

Также сообщается, что звуки сирены раздались на базе США недалеко от нефтегазового месторождения Коноко в провинции Дейр-эз-Зор. Других подробностей не приводится.

Ранее сообщалось, что база американских Вооруженных сил Хараб аль-Джир в Сирии подверглась ракетному удару, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: соцсети/OIRSpox
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