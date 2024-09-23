СМИ: Серия взрывов произошла возле военной базы США в Сирии
Серия мощных взрывов произошла возле военной базы Соединенных Штатов неподалеку от сирийского города Эш-Шаддада, сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники.
Согласно данным, база Вооруженных сил США могла подвергнуться ракетному обстрелу. Отмечается, что пребывающие в этом районе американские подразделения были переведены в режим повышенной боевой готовности.
Также сообщается, что звуки сирены раздались на базе США недалеко от нефтегазового месторождения Коноко в провинции Дейр-эз-Зор. Других подробностей не приводится.
Ранее сообщалось, что база американских Вооруженных сил Хараб аль-Джир в Сирии подверглась ракетному удару, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Татьяна Бакальчук сменила фамилию
- На Дальнем Востоке пассажир парома упал за борт при попытке сделать селфи
- СМИ: Серия взрывов произошла возле военной базы США в Сирии
- Трамп заявил, что Харрис не сможет предотвратить Третью мировую войну
- В Сербии неизвестные подожгли футбольное поле клуба «Партизан»
- В магазине в Красноярском крае, где погибшая семья купила продукты, нашли нарушения
- Володин: Госдума рассмотрит проект о запрете продажи детям газосодержащих товаров
- Цена фьючерса на золото установила новый исторический рекорд
- Суд вынес приговор экс-помощнице семьи Сергея Шнурова за кражи
- В России начнут записывать процесс депортации мигрантов на видео
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru