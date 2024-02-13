Военную базу США на востоке Сирии атаковали трижды за час

Американская военная база на нефтяном месторождении «Омар» в восточной части Сирии подверглась трем атакам в течение часа, пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

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По информации агентства, сначала по военному объекту выпустили две, потом три ракеты. Американские силы ПВО не смогли их перехватить.

В ходе третьего удара по базе выпустили 10 ракет. На территории начался пожар.

В ответ американские военные обстреляли позиции нападавших из артиллерии. Данных о жертвах столкновения и пострадавших нет.

Как сообщил телеканал CBS, США готовят удары по иранским объектам на территории Ирака и Сирии в ответ на атаки своих баз, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: соцсети/OIRSpox
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