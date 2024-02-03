Минобороны Сирии: Из-за ударов США погибли мирные жители и военные
На востоке Сирии погибли мирные жители и военные в результате ударов ВВС США. Американские военные выполнили четыре серии ударов на районы сосредоточения проиранских вооруженных формирований в провинции Дейр-эз-Зор, а также на иракскую территорию около приграничного города Эль-Каим. Об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на заявление Минобороны Сирии.
Авиаудары американских ВВС привели к гибели «ряда мирных жителей и военнослужащих, ранениям, причинен значительный ущерб государственной и частной собственности», считают сирийские военные.
В минобороны Сирии также заявили, что удары США «не имеют никаких оправданий», передает ТАСС.
Ранее беспилотник атаковал американских военных на базе на границе Иордании и Сирии, погибли три человека, более 40 пострадали, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Байден назвал виновниками удара формирования, поддерживаемые Ираном. Позже США в рамках ответа на атаку поразили свыше 85 целей сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним группировок в Ираке и Сирии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru