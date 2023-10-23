Военную базу США на востоке Сирии атаковали беспилотники

Американская военная база на востоке Сирии подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов, передает телеканал Al Mayadeen.

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По его данным, беспилотники нанесли удар по расположению американских сил в районе нефтяного месторождения Эль-Омар. Также нанесен удар по американской базе в Эш-Шаддади в провинции Хасака.

На прошлой неделе беспилотники атаковали американскую базу в районе Эрбиля на севере Ирака. Еще один военный объект США в стране обстреляли из системы залпового огня «Град».

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что за атаками на американские базы стоят Иран и зависимые от него группировки, сообщает «Радиоточка НСН».

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Фото: соцсети/OIRSpox
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