Военную базу США на востоке Сирии атаковали беспилотники
Американская военная база на востоке Сирии подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов, передает телеканал Al Mayadeen.
По его данным, беспилотники нанесли удар по расположению американских сил в районе нефтяного месторождения Эль-Омар. Также нанесен удар по американской базе в Эш-Шаддади в провинции Хасака.
На прошлой неделе беспилотники атаковали американскую базу в районе Эрбиля на севере Ирака. Еще один военный объект США в стране обстреляли из системы залпового огня «Град».
Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что за атаками на американские базы стоят Иран и зависимые от него группировки, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru