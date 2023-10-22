Пентагон решил развернуть на Ближнем Востоке батарею ПРО

США установят на Ближнем Востоке батарею противоракетного комплекса (ПРО) THAAD, а также дополнительные батальоны зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин. Его заявление опубликовано на сайте Пентагона.

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«Я активизировал развертывание батареи THAAD, а также дополнительных батальонов Patriot в точках по всему Ближнему Востоку для усиления защиты американских войск», — подтвердил Остин.

Решение принято после переговоров главы Пентагона и президента США Джо Байдена. В президентской администрации обеспокоены рисками для американских войск на Ближнем Востоке, возникшими на фоне конфликта между Израилем и Палестиной.

Ранее США предотвратили атаку двух беспилотников на свой военный контингент в Ираке, сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников. Источники агентства уточнили, что дроны были перехвачены при попытке атаковать авиабазу Аль-Асад, где размещены американские войска, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: www.defense.gov / Chad McNeeley, DOD
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