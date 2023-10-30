Военнослужащий ВСУ рассказал о требовании украинского руководства взять Горловку
Украинское власти потребовали от командования ВСУ провести операцию по взятию Горловки в начале октября. Об этом сообщил журнал The Time со ссылкой на высокопоставленного военного.
Источник издания отметил, что украинское руководство получило в ответ на свои требования лишь вопрос: «Чем?» Он посетовал на нехватку оружия, артиллерии и личного состава в украинской армии.
Ранее в пресс-службе Минобороны России заявили об атаках объектов на полуострове Крым со стороны ВСУ восемью крылатыми ракетами Storm Shadow. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru