Источник издания отметил, что украинское руководство получило в ответ на свои требования лишь вопрос: «Чем?» Он посетовал на нехватку оружия, артиллерии и личного состава в украинской армии.

Ранее в пресс-службе Минобороны России заявили об атаках объектов на полуострове Крым со стороны ВСУ восемью крылатыми ракетами Storm Shadow. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

