Израиль сообщил о пуске более 200 ракет из сектора Газа за ночь

«По состоянию на 7.00, начиная с 19.00 вчерашнего дня, было зафиксировано около 200 запусков из сектора Газа на территорию Израиля. Около 30 запущенных ракет упали в секторе Газа», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter пресс-службы армии Израиля.

Отмечается, что системе противоракетной обороны удалось перехватить более 100 ракет.

По данным израильских военных, за время обострения палестино-израильского конфликта по территории страны было выпущено более 2 тысяч ракет.

