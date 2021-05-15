Израиль сообщил о пуске более 200 ракет из сектора Газа за ночь
Более 200 ракет было выпущено из сектора Газа по территории Израиля за минувшую ночь. Об этом сообщает израильская Армия обороны.
«По состоянию на 7.00, начиная с 19.00 вчерашнего дня, было зафиксировано около 200 запусков из сектора Газа на территорию Израиля. Около 30 запущенных ракет упали в секторе Газа», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter пресс-службы армии Израиля.
Отмечается, что системе противоракетной обороны удалось перехватить более 100 ракет.
По данным израильских военных, за время обострения палестино-израильского конфликта по территории страны было выпущено более 2 тысяч ракет.
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