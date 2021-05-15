Израиль сообщил о пуске более 200 ракет из сектора Газа за ночь

Более 200 ракет было выпущено из сектора Газа по территории Израиля за минувшую ночь. Об этом сообщает израильская Армия обороны.

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«По состоянию на 7.00, начиная с 19.00 вчерашнего дня, было зафиксировано около 200 запусков из сектора Газа на территорию Израиля. Около 30 запущенных ракет упали в секторе Газа», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter пресс-службы армии Израиля.

Отмечается, что системе противоракетной обороны удалось перехватить более 100 ракет.

По данным израильских военных, за время обострения палестино-израильского конфликта по территории страны было выпущено более 2 тысяч ракет.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РакетыСектор ГазаИзраиль
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