Военно-транспортная авиация эвакуирует из Афганистана более 500 россиян и украинцев

С этой целью создана авиагруппа из четырех военно-транспортных самолетов, которые находятся на аэродроме в Ульяновске с военными медиками, а также запасами воды, еды и одеял на борту.

Напомним, официальный представитель движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) Забихулла Муджахид сообщил, что все желающие покинуть Афганистан смогут сделать это не позднее 31 августа.

