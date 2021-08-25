Военно-транспортная авиация эвакуирует из Афганистана более 500 россиян и украинцев

Глава Минобороны России Сергей Шойгу по поручению президент РФ Владимира Путина организовал эвакуацию из Афганистана бортами военно-транспортной авиации более 500 россиян, а также представителей других стран-членов ОДКБ и Украины, сообщает военное ведомство.

Талибы заявили, что запретят эвакуацию из Кабула после 31 августа

С этой целью создана авиагруппа из четырех военно-транспортных самолетов, которые находятся на аэродроме в Ульяновске с военными медиками, а также запасами воды, еды и одеял на борту.

Напомним, официальный представитель движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) Забихулла Муджахид сообщил, что все желающие покинуть Афганистан смогут сделать это не позднее 31 августа.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Виталий Тимкив
ТЕГИ:Владимир ПутинСергей ШойгуМинобороныАфганистан
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры