Военно-транспортная авиация эвакуирует из Афганистана более 500 россиян и украинцев
Глава Минобороны России Сергей Шойгу по поручению президент РФ Владимира Путина организовал эвакуацию из Афганистана бортами военно-транспортной авиации более 500 россиян, а также представителей других стран-членов ОДКБ и Украины, сообщает военное ведомство.
С этой целью создана авиагруппа из четырех военно-транспортных самолетов, которые находятся на аэродроме в Ульяновске с военными медиками, а также запасами воды, еды и одеял на борту.
Напомним, официальный представитель движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) Забихулла Муджахид сообщил, что все желающие покинуть Афганистан смогут сделать это не позднее 31 августа.
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