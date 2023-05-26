Военная техника НАТО переброшена в северные районы Косова
26 мая 202318:42
Военная техника международных сил безопасности под эгидой НАТО начала стягиваться в северные районы Косово, сообщает «Российская газета».
Пока представители стран Североатлантического альянса не вмешиваются в конфликты местного сербского населения с силами правопорядка.
Как заявили в KFOR, подразделения стран НАТО переброшены в регион для усиленного патрулирования и предотвращения эскалации конфликта.
Ранее в Косово произошли столкновения между косовским спецназом и сербами, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru