Военная техника НАТО переброшена в северные районы Косова

Военная техника международных сил безопасности под эгидой НАТО начала стягиваться в северные районы Косово, сообщает «Российская газета».

Сербская армия приведена в состояние полной готовности из-за ситуации в Косове

Пока представители стран Североатлантического альянса не вмешиваются в конфликты местного сербского населения с силами правопорядка.

Как заявили в KFOR, подразделения стран НАТО переброшены в регион для усиленного патрулирования и предотвращения эскалации конфликта.

Ранее в Косово произошли столкновения между косовским спецназом и сербами, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: commons.wikimedia.org
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