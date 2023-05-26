Сербская армия приведена в состояние полной готовности из-за ситуации в Косове

Президент Сербии Александр Вучич привел армию в максимальную готовность из-за ситуации в Косове, сообщает РИА Новости.

Он также призвал НАТО предотвратить насилие над сербами в этом регионе.

Вооруженным силам Сербии приказано двигаться к административной линии с Косово и Метохией. Вучич заявил, что принял такое решение из-за насилия против сербов со стороны косовской полиции.


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ФОТО: РИА Новости
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