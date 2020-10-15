Зеленский пообещал спросить у украинцев про Донбасс

Один из пунктов всеукраинского опроса, назначенного на 25 октября, будет посвящен Донбассу, сообщил президент Зеленский в своем Facebook.

Президент страны планирует спросить у граждан, согласны ли они на создание в Донбассе свободной экономической зоны. Остальные вопросы украинский лидер пообещал озвучит позже.

Зеленский анонсировал проведение всеукраинского опроса 13 октября. Он должен пройти параллельно с местными выборами.

«Я задам тебе пять важных вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в Интернете, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами, о том, о чем раньше нас никогда не спрашивали», — заявил президент в обращении.

Ранее президент Украины заявил, что войну в Донбассе невозможно закончить без участия президента РФ Владимира Путина. Он также пообещал украинскому народу уйти в отставку, если на территории ЛНР и ДНР не прекратятся военные действия.

