Зеленский пообещал спросить у украинцев про Донбасс
Один из пунктов всеукраинского опроса, назначенного на 25 октября, будет посвящен Донбассу, сообщил президент Зеленский в своем Facebook.
Президент страны планирует спросить у граждан, согласны ли они на создание в Донбассе свободной экономической зоны. Остальные вопросы украинский лидер пообещал озвучит позже.
Зеленский анонсировал проведение всеукраинского опроса 13 октября. Он должен пройти параллельно с местными выборами.
«Я задам тебе пять важных вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в Интернете, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами, о том, о чем раньше нас никогда не спрашивали», — заявил президент в обращении.
Ранее президент Украины заявил, что войну в Донбассе невозможно закончить без участия президента РФ Владимира Путина. Он также пообещал украинскому народу уйти в отставку, если на территории ЛНР и ДНР не прекратятся военные действия.
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