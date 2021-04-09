Во всем мире наблюдаются сбои в работе Facebook

Пользователи соцсети Facebook из ряда стран мира пожаловались на проблемы в ее работе, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса Downdetector.

Роскомнадзор потребовал у Facebook информацию об утечке данных россиян

На сбои жалуются в США, Канаде, Чехии, Греции, Бразилии, Новой Зеландии, России и других странах. Также появились неполадки в работе сервиса Facebook Messenger.

Ранее в СМИ появились сообщения, что в интернет «утекли» данные 533 миллионов учётных записей Facebook, в том числе почти 10 миллионов пользователей из России, сообщает RT. Помимо уникальных идентификаторов на хакерском форуме появились их телефонные номера, имена и фамилии, даты рождения и адреса электронной почты.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:СоцсетиFacebook
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