Во всем мире наблюдаются сбои в работе Facebook

На сбои жалуются в США, Канаде, Чехии, Греции, Бразилии, Новой Зеландии, России и других странах. Также появились неполадки в работе сервиса Facebook Messenger.

Ранее в СМИ появились сообщения, что в интернет «утекли» данные 533 миллионов учётных записей Facebook, в том числе почти 10 миллионов пользователей из России, сообщает RT. Помимо уникальных идентификаторов на хакерском форуме появились их телефонные номера, имена и фамилии, даты рождения и адреса электронной почты.

